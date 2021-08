Milan, agente in sede: colpo in arrivo dalla Francia

Il Milan si prepara a mettere a segno un nuovo colpo sul mercato: è attualmente in sede l’agente di Pellegri.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’agente di Pietro Pellegri è attualmente a Milano e sta svolgendo un incontro con la dirigenza rossonera. Cresciuto nelle giovanili del Genoa, dal 2018 è un giocatore di proprietà del Monaco. In questa esperienza, però, diversi sono stati i problemi fisici con cui ha dovuto fare i conti.

La Francia dunque l’ha accolto ma adesso, dopo tre anni, è pronto per tornare in Italia. L’ipotesi di vederlo giocare in Serie A già nella prossima stagione, 2021/2022, inizia realmente a concretizzarsi. L’attaccante potrebbe essere perciò un ulteriore rinforzo per il reparto offensivo di Stefano Pioli.

In corso l’incontro tra l’agente di Pellegri e il Milan.

Poco dopo le 17:30, quindi nel corso del pomeriggio di oggi, secondo quanto riferito da Sky Sport, l’agente di Pellegri sarebbe arrivato presso la sede del Milan per discutere di un eventuale trasferimento dell’attaccante. È in scadenza con il Monaco ma i rossoneri vorrebbero portarlo in squadra tramite l’opzione di un prestito.

Tutto dipenderà dunque dal rinnovo del giocatore con il club francese. Andare al Milan significherebbe per Pellegri, tornare nella Serie A, campionato in cui ha già dimostrato in passato le sue qualità. Si attendono perciò aggiornamenti sulla trattativa in corso. Se l’arrivo dovesse concretizzarsi, in campo il giocatore scenderà prendendo ispirazione dai big rossoneri, Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud.