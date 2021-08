Da calciatore… ad arbitro: la nuova vita di Arjen Robben

Da calciatore ad arbitro, il passo è breve: la nuova e incredibile vita di Arjen Robben dopo il ritiro con il Groningen

Più di 600 presenze, 200 reti e 190 assist in carriera. Numeri venuti quasi venuti fuori da un videogame, per uno dei calciatori più iconici degli anni 2000-2010: Arjen Robben ha salutato il calcio giocato la scorsa stagione, dopo qualche comparsata in patria con il suo Groningen. Una decisione sofferta per l’ex Chelsea, Real Madrid e Bayern Monaco, che da anni combatteva con infortuni ricorrenti e trascorrere del tempo. E che comunque è riuscito a chiudere degnamente la propria illustre carriera. Adesso, l’ex oranje ha cambiato vita, senza allontanarsi però dal rettangolo di gioco.

Arjen Robben is still running down the lines during his retirement, except this time it’s as a linesman at his son’s game 🏃‍♂️ pic.twitter.com/zyMDoUIfhZ — International Champions Cup (@IntChampionsCup) August 20, 2021

Robben arbitro per un giorno: lo scatto diventa virale

Dopo una vita trascorsa sulla fascia, Robben ha impugnato la bandierina per diventare arbitro per un giorno: l’occasione, il match del figlio in Olanda. Certo, non è esattamente il vostro classico guardalinee, eppure lo scatto è diventato virale nel giro di qualche minuto. Tanti i commenti dei suoi vecchi tifosi e degli appassionati: tra la commozione, lo stupore e l’ironia del web, l’olandese si conferma nato per vivere in quella porzione di campo. Anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.