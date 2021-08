Inter, sfuma la prima pista per l’attacco: stop del tecnico

L’Inter continua a sondare il mercato a caccia dell’attaccante. Tra i vari nomi sondato Luka Jovic che è stato bloccato da Carlo Ancelotti.

Dopo la cessione di Romelu Lukaku e l’acquisto di Edin Dzeko l’Inter è a caccia di un ulteriore tassello per completare il reparto offensivo e regalare una punta al tecnico Simone Inzaghi.

In pole position ci sono le candidature di Marcus Thuram e Joaquin Correa, ma il club nerazzurro sta sondando il mercato europeo a caccia di occasioni e giocatori di livello internazionale. Tra i vari nomi il club nerazzurro ha sondato anche il centravanti del Real Madrid Luka Jovic.

Inter, Ancelotti blinda Jovic e lo lega al Real

Secondo quanto riportano i colleghi di As Carlo Ancelotti ha deciso le gerarchie per il reparto offensivo del Real Madrid. I Blancos hanno deciso di puntare su Luka Jovic che resterà come prima alternativa a Benzema mentre resta in uscita l’altra punta Mariano Diaz.

L’Inter ha sondato tanti nomi per l’attacco e tra questi c’era Jovic, ma oramai il giocatore è destinato a sparire dai radar della società nerazzurra.