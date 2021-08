Non solo Inter per Insigne: “Contatti tra agente e il Milan”

La questione ‘Insigne’ la fa da padrone tra i tifosi azzurri. Bisogna registrare alcuni contatti tra il capitano del Napoli e il Milan.

E’ arrivato finalmente il weekend che porta con sè l’inizo della Serie A 2021/22. Le prime partite saranno Inter-Genoa e Verona Sassuolo. Le due sfide si disputeranno oggi alle 18.30. Il Napoli di Spalletti esordirà domani sera, ore 20.45, al Maradona contro il neo promosso Venezia.

Il mercato partenopeo, al momento, è stato quasi nullo. Da sottolineare c’è solo l’acquisto a parametro zero di Juan Jesus e la cessione di Tutino al Parma. L’argomento caldo in casa Napoli di queste settimane è il rinnovo o meno del neo campione d’Europa con la Nazionale, Lorenzo Insigne.

C’è anche il Milan nella corsa per Lorenzo Insigne

Come quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, Insigne vorrebbe 6 milioni di euro all’anno per rinnovare con la squadra azzurra. Per De Laurentiis la cifra richiesta dal capitano partenopeo è spropositata. Il patron sarebbe disposto ad offrire al giocatore 4,5 milioni di euro all’anno.

Non sono previsti incontri nei prossimi giorni tra le parti. L’agente di Insigne sta avendo contatti con l’Inter, e il quotidiano milanese ha svelato che, in questi giorni, c’è stato anche un primo approccio col Milan. Il calciatore, a meno di clamorose offerte dell’ultimo minuto, rimarrà a Napoli per questa stagione e potrebbe lasciare gli azzurri l’anno prossimo a zero.