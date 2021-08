Serie A, il massimo campionato italiano comincia oggi. Dopo le gare del pomeriggio, in programma questa sera Empoli-Lazio.

Alle ore 20:45 allo stadio Castellani fischio di inizio di Empoli-Lazio, match valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. La squadra di Aurelio Andreazzoli e quella di Maurizio Sarri si affrontano questa sera. I padroni di casa potrebbero schierare sin da subito il nuovo arrivato Sebastiano Luperto, giunto dal Napoli, per affiancare al centro della difesa Ismajli. In attacco, invece, è vicino l’esordio di Patrick Cutrone dal primo minuto. Il tecnico di Figline potrebbe fare a meno dall’inizio di Felipe Anderson che ieri non si è allenato. Primo allenamento, invece, per il nuovo arrivato Pedro, vicino alla staffetta con Raul Moro o Correa.A fischiare l’inizio e la fine del match sarà il direttore di gara Sozza.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Empoli-Lazio, le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; S. Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone. All.: Andreazzoli.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Inter-Genoa: segui la partita LIVE

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro. All.: Sarri.