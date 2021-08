“Luis Alberto al Milan”: la panchina ha subito una spiegazione

Luis Alberto finisce in panchina all’esordio della Lazio contro l’Empoli: per alcuni la spiegazione è nel trasferimento al Milan

Sarri sorprende nella prima gara di Serie A con la Lazio: non soltanto fuori Correa, ma in panchina ci finisce anche Luis Alberto (entrerà ad inizio ripresa). “Scelta tecnica” la risposta di Igli Tare prima del match, ma i tifosi sui social si scatenano e c’è chi vede il numero 10 biancoceleste già fare le valigie per trasferirsi al Milan dove si va a caccia proprio di un calciatore con le sue caratteristiche.

Lazio, Luis Alberto in panchina: per i tifosi è pronto per il Milan

Un’idea che, al momento, non ha alcun tipo di riscontro nella realtà. Con Correa in partenza, Lotito difficilmente lascerà andare via anche Luis Alberto e il Milan non ha il budget sufficiente per far cambiare idea al patron della Lazio. I rossoneri hanno appena chiuso per Florenzi, trattano Bakayoko e Adli e sono vicini anche a Pellegri.

Un poker che potrebbe anche non chiudere il mercato di Maldini: se ci fosse la possibilità, il Milan è pronto a regalare un trequartista a Pioli. Che non sarà Luis Alberto, al di là di quello che si legge sui social.

