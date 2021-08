Caso Vlahovic, telenovela infinita: l’annuncio stavolta arriva dalla panchina

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa sul futuro di Dusan Vlahovic, ovvero il rinnovo del serbo.

La prima sfida di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina non comincia nel modo più semplice: di fronte si troverà la Roma di Mourinho, entusiasta del nuovo allenatore e con un progetto che sembra totalmente nuovo. Tuttavia, il tecnico è consapevole del livello dell’avversario ma non ha timori: “La Roma sarà una delle protagoniste del campionato e Mourinho è un grandissimo allenatore, per noi sarà un esame molto difficile ma vogliamo partire con il piede giusto”.

Fiorentina, Italiano non lascia dubbi: “Vlahovic tratta il rinnovo”

In effetti, mentre la Roma ha vissuto un repentino cambio offensivo dovuto all’addio di Edin Dzeko, trasferitosi all’Inter, la Fiorentina riparte da una certezza: Dusan Vlahovic. Un’estate di indiscrezioni sul futuro dell’attaccante serbo, che alla fine è rimasto in rosa. Offerte all’altezza non sono giunte e Commisso, come spesso dichiarato, la considera un incedibile, se non a fronte di cifre irrinunciabili.

In conferenza stampa il tecnico Italiano ha garantito ancora per la permanenza del classe 2000: “Non ci sono problemi per lui, ci parlo spesso. È al 100% un giocatore della Fiorentina e lo sarà anche dopo. La situazione di Dusan non è cambiata. Lui è convinto di far parte di questa squadra e sta trattando il rinnovo con la società. Intanto si allena come sempre con grande impegno, non è il primo giocatore ad essere in mezzo ad una trattativa”.