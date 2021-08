Il campionato non poteva iniziare peggio per il Torino

Il campionato non poteva iniziare peggio per Juric e il Torino: infortunio al ginocchio e cambio obbligato

Peggio di così il campionato del Torino non poteva iniziare. Nel match di esordio in casa contro l’Atalanta, i granata vedono anche infortunarsi uno dei calciatori schierati in campo da titolare da Juric. Il nuovo tecnico granata ha scelto Bremer in difesa ma il brasiliano non ha potuto portare a termine la gara. Per lui problema al ginocchio durante il secondo tempo e cambio obbligato. Al suo posto Juric ha mandato in campo Izzo, escluso ad inizio match: ora per Bremer bisognerà attendere la prima diagnosi e le indicazioni sull’entità dell’infortunio e i conseguenti tempi di recupero.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Torino, infortunio per Bremer

Lo stesso Bremer aveva avuto qualche acciacco alla vigilia del match. Il brasiliano, infatti, era in dubbio a causa di un problema alla caviglia che si è portato dietro per tutto il pre-campionato. Tornato a disposizione, Juric ha scelto di mandarlo subito in campo dal primo minuto ma il 24enne si è fermato nuovamente.

LEGGI ANCHE >>> Zapata all’Inter, arriva l’ennesima conferma dall’Atalanta

Per i granata continua quindi l’estate non particolarmente fortunata. Già in coppa Italia Juric aveva dovuto fare i conti con l’infortunio di Belotti, partito quest’oggi dalla panchina perché non al meglio.