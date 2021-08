Caso Vlahovic, domani il faccia a faccia che può portare alla svolta

L’Atletico Madrid spinge ancora per prendere Vlahovic. Domani ci potrebbe essere un incontro tra il serbo e Commisso.

La Fiorentina esordirà in campionato domenica sera, ore 20.45, contro la Roma di Mourinho all’Olimpico. Vincenzo Italiano vuole preparare al meglio la gara contro i giallorossi, ma deve tener conto anche delle numerevoli operazioni di mercato che stanno riguardando i suoi giocatori.

La squadra viola ha venduto Pezzella al Betis, mentre per Lirola al Marsiglia mancano ancora alcuni dettagli da limare. In entrata bisogna registrare il ritorno a Firenze di Nastasic e l’ormai imminente acquisto di Zappacosta. L’argomento principale in casa Fiorentina è sicuramente la cessione o meno di Vlahovic all’Atletico Madrid.

Vlahovic vorrebbe convincere Commisso a cederlo all’Atletico Madrid

Secondo quanto raccolto da ‘Sky Sport’, l’Atletico sta insistendo per portare l’attaccante in Spagna. Domani, durante il ritiro per preparare la gara contro la Roma, ci potrebbe essere un incontro tra Vlahovic e Commisso. ll serbo potrebbe cercare di convincere il patron a lasciarlo andare via.

Vlahovic ha già un’intesa con l’Atletico Madrd sulla base di un ingaggio che dovrebbe oscillare tra i 4/5 milioni di euro all’anno. Alla Fiorentina dovrebbero andare ben 50 milioni di euro più 10 di bonus. I gigliati dovrebbero ottenere anche il 20% sulla futura rivendita del calciatore serbo.