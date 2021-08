DIRETTA Bologna-Salernitana: segui la partita LIVE

Alle 18.30 ancora in campo la Serie A, con la prima giornata che procede in questa domenica di agosto. Si affrontano Bologna e Salernitana.

La Serie A ha preso il via nella giornata di ieri, e sono già diversi gli elementi emersi dalle prime quattro partite andate in scena di sabato. L’Inter è tornata a vincere con convinzione, l’Atalanta resta una certezza e la Lazio di Sarri già diverte i suoi tifosi. Primo stop, invece, per il Verona di Eusebio di Francesco che ha ceduto in casa contro il Sassuolo del neo allenatore Dionisi.

Insomma, una serie di elementi degni di nota e che ovviamente tengono l’attenzione alta anche in vista di quelle che sono le partite di oggi ed ovviamente quelle di domani. Allo stadio Dall’Ara scenderà in campo il Bologna, che vorrà assolutamente rifarsi dopo la debacle in Coppa Italia. Mihajlovic, anche in conferenza stampa, è stato chiaro parlando addirittura di “vergogna” dopo la sconfitta patita per mano della Ternana.

Di fronte c’è la neo promossa Salernitana, che alla prima dopo la promozione avrà di sicuro voglia di mettersi bene in mostra e provare a strappare i primi tre punti, magari approfittando anche di un momento poco esaltante per i felsinei.

Bologna-Salernitana, le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Annan, Soumaoro, Bonifazi, De Silvestri; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Arnautovic.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Bogdan; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Obi, Ruggeri; Djuric, Bonazzoli.