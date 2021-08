Roma-Fiorentina, fischio di inizio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma per la prima di Serie A 2020/2021. Arbitra il signor Pairetto di Nichelino.

Dopo le prime gare di campionato Serie A 2020/2021, Roma-Fiorentina chiude la giornata di calcio domenicale. Alle ore 20:45, infatti, i giallorossi di José Mourinho affronteranno i viola di Vincenzo Italiano. Il match, valevole per la prima giornata di campionato, sarà visibile su DAZN. In casa Roma l’idea dell’allenatore portoghese è quella di confermare i titolari visti nell’ultimo match di Conference League. Abraham, ultimo arrivato, non partirà titolare, ma siederà in panchina con ogni probabilità. La squadra ospite, invece, ha ancora due dubbi. Igor è in vantaggio su Martinez Quarta, ma il ballottaggio resta aperto. Stesso discorso per la coppia Callejon–Sottil, con lo spagnolo leggermente avanti.

Roma-Fiorentina, le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. All.: Mourinho.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All.: Italiano.