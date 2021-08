Milan, accordo totale per il nuovo acquisto: a breve le visite mediche

Ennesimo colpo per il Milan. I rossoneri hanno trovato l’intesa con il Monaco per il prestito di Pietro Pellegri.

La Serie A 2021/22 è iniziata con le partite che si sono giocate nella giornata di ieri. Tra le grandi hanno subito risposto positivamente Inter, Atalanta e Lazio. Oggi giocheranno Juventus, Roma e Napoli. Il Milan di Stefano Pioli debutterà in campionato domani sera contro la Sampdoria di D’Aversa a Genova.

I rossoneri sono anche molti attivi sul mercato. Maldini e Massara si sono scatenati dopo gli addii di Donnarumma e Calhanoglu. I dirigenti hanno riscattato Tomori e Tonali ed hanno portato a Milano i vari Giroud, Maignan, Fodé Ballo-Touré e Florenzi. In questi minuti c’è stata la svolta per l’ennesimo acquisto.

Pietro Pellegri to AC Milan, done deal and here-we-go! Total agreement completed on loan with buy option, green light just arrived from AS Monaco board. 🇮🇹🔴 #ACMilan

Medical soon. €1m loan fee. €6m option to buy [could become obligation under certain conditions]. €1m add on.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2021