Il doppio giallo che complica la prima in campionato di Mourinho

Nicolò Zaniolo ha lasciato in 10 la Roma, durante la sfida contro la Fiorentina all’Olimpico. Anche la Viola è in 10 per espulsione di Dragoswki.

Il primo tempo di Roma-Fiorentina è filato liscio come l’olio per José Mourinho, ma la ripresa del match ha complicato la situazione. Durante la prima frazione all’Olimpico, infatti, la squadra di Italiano è rimasta in 10 per espulsione e la Roma è andata in vantaggio con Mkhitaryan al 26′, ma nel secondo tempo è giunta l’espulsione anche per i giallorossi: fuori Zaniolo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma-Fiorentina, espulso Zaniolo per doppia ammonizione

Pairetto aveva già deciso al 17′ con l’ausilio del VAR l’espulsione di Dragowski per un fallo su Abraham, che non aveva lasciato dubbi: rosso diretto. Al 52′ è stata la volta di Zaniolo, ma per aver accumulato due gialli.

LEGGI ANCHE >>> Roma-Fiorentina, l’entrata sconsiderata vale il rosso diretto

Già al 44′ l’attaccante era stato espulso per un fallo su Gonzalez e la stessa situazione si è ripetuta alla ripresa, quando Zaniolo ha praticamente strattonato ancora una volta l’attaccante argentino, arrivando in ritardo. Roma-Fiorentina è 10 contro 10.