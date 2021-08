Inter, l’attaccante se ne va: tutto fatto per la cessione

L’Inter di Simone Inzaghi si prepara a salutare Andrea Pinamonti: l’attaccante raggiungerà l’Empoli di Andreazzoli.

Andrea Pinamonti è sempre più vicino al passaggio all’Empoli. Per la stagione di Serie A in corso, 2021/2022, il suo percorso si divide infatti da quello dell’Inter di Simone Inzaghi. Non rientrando nei piani del nuovo mister nerazzurro, l’attaccante è pronto per affrontare una nuova avventura. Anche perché così potrà trovare più minuti di gioco. L’approdo al club toscano, inoltre, gli permetterà appunto di continuare comunque a giocare in Serie A.

Pinamonti saluta l’Inter: l’Empoli lo attende.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, tramite Gianluca Di Marzio, il classe 1999 sarebbe atteso per questa sera a Empoli. La squadra guidata ad Aurelio Andreazzoli dovrebbe perciò ricevere presto un rinforzo nel reparto offensivo, che gli permetterebbe di essere più competitiva nel campionato italiano di massima serie. La chiusura della trattativa, quindi, sarebbe molto vicina.

Pinamonti arriverà quindi all’Empoli tramite la formula di un prestito secco e il club potrà così portare a segno uno dei colpi di calciomercato che ha costantemente seguito in queste ultime settimane. Si attendono ulteriori informazioni, ma l’ufficialità dovrebbe essere ormai scontata. Attese per la giornata di domani le visite mediche e la firma.