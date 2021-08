Juve, che tegola per Allegri: “Stop di cinque settimane”

Kaio Jorge, attaccante della Juventus, ha rimediato un infortunio alla coscia sinistra durante l’allenamento di lunedì e si prevede un lungo stop.

Chi ben comincia è a metà dell’opera, recita un famoso detto e per la Juventus sarebbe ottimo se per una volta la saggezza popolare venisse meno. L’esordio di campionato contro l’Udinese, infatti, si è concluso con un poco stimolante pareggio, che ha visto i friulani ribaltare con due reti, nel secondo tempo, il vantaggio bianconero. Al solo punto racimolato si aggiunge l’amarezza per l’infortunio del neo-arrivato, Kaio Jorge.

Juventus, infortunio Kaio Jorge: si teme il lungo stop

L’attaccante brasiliano è giunto nelle ultime settimane di mercato dal Santos ma praticamente per vederlo in campo dovranno passarne diverse ancora. Durante l’allenamento di lunedì, infatti, il calciatore si è procurato una lesione di medio grado del retto femorale della coscia sinistra, come confermato dagli esami strumentali, e da subito si è compresa la serietà della situazione.

La condizione del giocatore sarà rivalutata tra una decina di giorni ma indubbiamente bisognerà fare a meno di lui almeno per la sfida contro l’Empoli. Secondo ‘Calciomercato.it’, lo stop si preannuncia lungo, ovvero di almeno 4-5 settimane. Ciò significherebbe un rientro di Kaio Jorge in campo a fine settembre, saltando i big match con Napoli e Milan ma anche l’esordio stagionale in Champions League.