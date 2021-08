“È nostro, non è rispettoso”: Juve, la sfuriata contro il PSG

La risposta di Lapo ai rumors su Cristiano Ronaldo: “È della Juventus, irrispettoso mettergli altre maglie come fosse una figurina”

Arriva la risposta di un membro della famiglia Agnelli ai rumors che continuano a coinvolgere Cristiano Ronaldo e un suo possibile, imminente trasferimento lontano dalla Juventus.

Lapo Elkann, infatti, oggi ha twittato in maniera abbastanza spazientita in replica a un presunto parente dell’emiro Al Thani, proprietario del Paris Saint-Germain.

CR7 è un giocatore della Juventus F.C. È poco rispettoso continuare a mettergli altre maglie addosso come fosse una figurina. Se cambierà squadra,ovunque andrà, avrà rispetto come uomo e atleta. Poi vede, diceva un Signore, che per noi il calcio è una passione. Da generazioni https://t.co/CDM0by0kHS — Lapo Elkann (@lapoelkann_) August 24, 2021

Lapo Elkann contro i fotomontaggi su Ronaldo al PSG: “CR7 è della Juventus”

L’utente qatariota aveva rilanciato su Twitter un‘immagine in cui compaiono Messi e Cristiano Ronaldo entrambi con la maglia del PSG, corredata dal commento “Forse?” in più lingue.

A Lapo, però, il fotomontaggio non è piaciuto e ha risposto al tweet provando a mettere i puntini sulle ‘i’. “Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus – ha scritto -. È poco rispettoso continuare a mettergli altre maglie addosso come fosse una figurina”.

Lapo, però, non esclude affatto che Ronaldo possa andarsene. Solo che “se cambierà squadra – precisa – avrà rispetto come uomo e come atleta”. Chiusura con un probabile riferimento al nonno, l’Avvocato Gianni Agnelli: “Per noi il calcio è una passione, da generazioni”.

In serata, la ‘Gazzetta dello Sport’ ha tuttavia verificato che l’autore del tweet ‘incriminato’, Khalifa Al Thani, è un semplice omonimo del fratello dell’emiro del Qatar, non presentando alcun legame diretto con la famiglia reale.