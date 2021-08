Lo straordinario record del Milan che aumenta i rimpianti rossoneri

Il Milan ha battuto la Sampdoria grazie al gol di Brahim Diaz. Con questo successo i rossoneri hanno vinto 11 gare in trasferta nel 2021.

Il Milan ha battuto la Sampdoria al Marassi grazie al gol di Brahim Diaz nel monday night della prima giornata di campionato. I rossoneri hanno sofferto contro i padroni di casa, ma hanno portato a casa 3 punti meritati. La squadra di Stefano Pioli ha riconfermato la propria solidità difensiva.

La squadra meneghina è anche tra le squadre più attive in questi ultimi giorni di mercato. Se Florenzi ha fatto il suo esordio contro la Sampdoria, per gli annunci di Bakayoko e di Pellegri manca pochissimo. Il Milan con la vittoria di questa sera ha continuato il trend della stagione scorsa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il Milan è la squadra che ha vinto di più in trasferta

Secondo quanto riportato da ‘OptaPaolo’, nessun team ha vinto più gare in trasferta del Milan nel 2021 nei maggiori 5 campionati europei. I rossoneri sono riusciti a vincere ben 11 partite lontano da San Siro. Solo Barcellona e Manchester City hanno lo stesso numero di successi in trasferta. Il team meneghino è arrivato secondo l’anno scorso ed è riuscito a tornare in Champions League dopo 7 anni

LEGGI ANCHE >>> Milan scatenato: doppio colpo in chiusura, ma Pioli non si scompone

Il grande rammarico di Pioli per la scorsa stagione è rappresentato dalle sconfitte in casa che non hanno permesso alla sua squadra di lottare fino alla fine per la vittoria dello Scudetto. Il Milan concluse il girone di andata da campione d’inverno, ma nel girone di ritorno riuscì a vincere solo 3 partite tra le mura amiche. Un calo costato la lotta per il vertice, ma non la qualificazione alla Champions, conquistata in extremis all’ultima giornata.