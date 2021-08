“Quattro giornate di squalifica e penalizzazione”: stangata in arrivo

Arrivano le prime importanti sanzioni da parte della Prefettura nei riguardi del Nizza dopo gli scontri col Marsiglia, durante la sfida di Ligue 1.

Per Nizza e Marsiglia si avvicendano settimane complicate, dopo invasione di campo e scontri durante il match di Ligue 1 che l’ha viste affrontarsi. Senza nemmeno attendere l’incontro di Lega, la Prefettura di Nizza ha già preso la sua decisione, punendo la società e i tifosi con la chiusura al pubblico dell’impianto per ben quattro partite. Per domani, invece, è stato convocato un incontro al vertice con i massimi esponenti dei due club e potrebbe esserci una penalizzazione in classifica per entrambe le squadre.

Nizza-Marsiglia le sanzioni tra squalifiche e penalizzazioni

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, per le due società ci sarà una stangata amministrativa, penale e disciplinare esemplare, non limitandosi dunque alla giustizia sportiva. Chiaramente da ambo le parti arriveranno i ricorsi, per cui pare che bisognerà attendere molto prima di capire che direzione prenderà la storia. Intanto, c’è il rischio di un doppio 0-3 a tavolino. Il Marsiglia, infatti, non si è presentato in campo alla ripresa ma anche il Nizza potrebbe essere punito per non aver creato le giuste condizioni di sicurezza.

In attesa di capire gli sviluppi, c’è il primo arrestato: un 28enne che ha colpito Payet, e la Polizia sta analizzando anche altri video. Lo stesso marsigliese, ad esempio, ha rilanciato indietro la bottiglietta che l’aveva colpito alla schiena e quindi rischia la squalifica. Analogo discorso per Gonzalez, che ha scagliato un pallone in curva ostilmente. Todibo del Nizza, infatti, si è scontrato fisicamente col preparatore atletico marsigliese, Pablo Fernandez, che ha mandato poi un tifoso all’ospedale. Infine, emerge che un addetto alla sicurezza del Marsiglia abbia colpito in volto Kluivert, attaccante del Nizza in prestito dalla Roma.