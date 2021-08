Se CR7 parte Agnelli ha un pensiero fisso: “Il miglior centravanti”

In caso di addio di Cristiano Ronaldo, Agnelli vorrebbe acquistare Haaland, una trattativa che potrebbe concretizzarsi anche l’anno prossimo.

Questi ultimi giorni di calciomercato potrebbero portare nuovi grandissimi colpi a livello internazionale ed interessano da vicino la Juventus di Andrea Agnelli. La stella bianconera Cristiano Ronaldo può partire in un valzer di attaccanti che tutti attendono.

Tutto dipenderà dal destino di Kylian Mbappe: l’attaccante del Psg piace al Real Madrid che proverà in tutti i modi il grande colpo dell’estate. In caso di addio del francese la proprietà qatariota del Psg ‘avrebbe in mente’ di provare a comporre l’incredibile attacco Messi-Ronaldo-Neymar.

Juve, Agnelli guarda con attenzione alla trattativa Mbappe

Andrea Agnelli guarda da vicino e con attenzione alla trattativa che potrebbe portare Mbappe al Real Madrid. In caso di cessione dell’attaccante transalpino, i francesi punterebbero Cristiano Ronaldo e la Juve dovrebbe cercare un sostituto.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il sogno del presidente bianconero è il centravanti norvegese Haaland, stella del Borussia Dortmund. Agnelli userebbe parte del mega ingaggio di Ronaldo per convincere il giocatore nordico, calciatore che visto i tempi brevi, potrebbe arrivare anche l’anno prossimo.