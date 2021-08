Ronaldo fa tremare la Juventus: abbandona l’allenamento per infortunio

Ronaldo ha lasciato l’allenamento per una botta al braccio. Sarà a rischio per l’Empoli?

Ronaldo ha abbandonato anzitempo la seduta di allenamento. Il portoghese è rimasto dolorante a seguito di un contrasto con Alex Sandro. Il braccio, in particolare, sarebbe la parte del corpo interessata al possibile infortunio.

Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi minuti, con l’auspicio di non rilevare alcuna conseguenza grave.

Ronaldo, spavento per la Juventus: l’infortunio gli fa saltare la partitella

Ronaldo, assieme ai suoi compagni, si stava allenando alla Continassa durante una seduta aperta al pubblico (circa un centinaio di tifosi presenti). Il fuoriclasse sembrava spensierato, purtroppo, però, l’acciacco rimediato con Alex Sandro l’ha costretto a saltare la partitella finale. A prendere il suo posto, come riporta Gazzetta, è stato Padoin. L’ex calciatore bianconero, ora fido collaboratore di Allegri, è stato accolto con una ovazione dall’affiatato gruppo di tifosi. A momenti arriverà un una comunicazione della Juventus a fare chiarezza sull’accaduto, specificando lo stato fisico del portoghese (sabato si gioca all’Allianz con l’Empoli alle 20:45).

Per Ronaldo sono stati giorni ricchi di indiscrezioni di mercato, polemiche ed insinuazioni. La panchina rimediata contro l’Udinese ha influito parecchio sulle voci di un presunto addio di Cristiano. Come andrà a finire, sarà solo il tempo a dirlo: PSG sullo sfondo, che non sembra disdegnare l’idea di mettere su il tridente più mediatico di sempre. Ma anche le due potenze di Manchester, Red Devils da un lato, Guardiola dall’altro, flirtano con la possibilità di accaparrarsi il giocatore.