Spalletti dice ‘addio’ all’attaccante: può volare in Ligue 1

Spalletti pronto a dire addio ad Ounas: l’algerino sta spingendo per andare al Marsiglia. Si ragiona sul prestito con diritto di riscatto.

Il Napoli continua a sfoltire la propria rosa. Dopo aver ceduto nei giorni scorsi Sebastiano Luperto all’Empoli, il club ora sta definendo anche il passaggio di Adam Ounas al Marsiglia. La trattativa, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio, è alle battute finali con la fumata bianca che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Bruciata la concorrenza del Torino, che si era fatto avanti di recente.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Spalletti dice addio ad Ounas: lo vuole il Marsiglia

La formula individuata è quella del prestito con diritto di riscatto ed attualmente si sta discutendo dell’aspetto economico dell’operazione. Il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti lo avrebbe tenuto volentieri, considerando le qualità dell’algerino, tuttavia è lo stesso giocatore che sta spingendo per andare via ed approdare nel club della costa azzurra.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, Osimhen a rischio per la Juventus: gli aggiornamenti

Ounas, reduce dalla positiva esperienza vissuta con la maglia del Crotone (4 gol e 4 assist nelle 15 partite giocate da febbraio a maggio), al Napoli è chiuso da Hirving Lozano e Matteo Politano. Da qui la richiesta alla società di poter andare via. Il Marsiglia, che ha già preso dalla Roma Pau Lopez e Cengiz Under della Roma nonché Pol Lirola dalla Fiorentina, continua quindi a fare shopping in Serie A. L’accordo va ancora trovato tuttavia i giorni di Ounas a Napoli sono ormai agli sgoccioli.