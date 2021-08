Real Madrid, non solo Mbappè: c’è un positivo al covid per i blancos

Impegnato nella trattativa per Kylian Mbappè, il Real Madrid è alle prese con un nuovo caso di positività in rosa per Covid-19.

Gli ultimi giorni di calciomercato sono infuocati in casa Real. I Blancos, dopo aver praticamente realizzato un mercato nullo cedendo solo e alleggerendo il monte ingaggi, sono pronti a provare a realizzare il colpo di mercato Kylian Mbappè.

Oltre alla questione calciomercato il tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti è alle prese anche con l’ennesimo problema per la sua rosa. Attraverso un comunicato ufficiale il club spagnolo ha annunciato la positività al Coronavirus del portiere ucraino Andrij Lunin. Il talento classe 1999 resterà ora quindi in quarantena:

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Real Madrid, Lunin è solo l’ennesima cattiva notizia per Ancelotti

Tornato a sorpresa questa estate sulla panchina della società iberica Carlo Ancelotti ha dovuto fare i conti con diversi problemi che hanno rallentato la preparazione della sua squadra in vista della nuova stagione.

LEGGI ANCHE >>> “Basta, il Real Madrid vuole giocare in Serie A”: l’annuncio dalla Spagna

Lunin segue i casi di positività delle scorse settimane di Karim Benzema e del neo acquisto David Alaba e tra i Blancos resta la paura che il giocatore potrebbe aver contagiato altri elementi della rosa madridista.