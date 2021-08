Dybala, non solo calcio: è quinto al mondo in una classifica particolare

La ‘Joya’ della Juventus Dybala è quinto tra gli sportivi più influenti: un fattore che potrebbe diventare decisivo pure per il suo rinnovo

Nel progettare il futuro, la Juventus potrebbe tenere conto di un fattore secondario ma certamente importante. Poiché legato all’immagine del club. Un’immagine che la ‘Joya’ Paulo Dybala aiuterebbe a veicolare molto bene. In una ricerca condotta da ‘SportsPro’ e ‘Greenfly’, il calciatore argentino è risultato quinto tra gli sportivi più influenti del web. Il dato ha tenuto conto di frequenza di pubblicazione, copertura, coinvolgimento e appeal social. In questa speciale classifica, l’attaccante bianconero è risultato il primo tra i calciatori. Davanti a lui infatti risultano il ginnasta Simone Biles, la tennista Naomi Osaka, la calciatrice Ashlyn Harris e il pugile Canelo Alvarez. Dietro di lui sono finiti anche personaggi come il compagno di squadra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Juventus, Dybala è il più influente tra i calciatori: alle sue spalle pure Ronaldo e Messi

La popolarità e il coinvolgimento di cui è capace Paulo Dybala favorisce pertanto anche il brand Juventus che nelle operazioni di rinnovo potrà tenere conto anche di questo fattore, magari scegliendolo come principale testimonial e uomo immagine in caso di addio di Cristiano Ronaldo il cui contratto con il club bianconero è in scadenza alla fine del prossimo campionato.

In questa classifica stilata da ‘SportsPro’ e ‘Greenfly’, il portoghese ex Real Madrid si è classificato in sesta posizione, giusto alle spalle di Dybala. Più indietro, rispetto alla ‘Joya’, anche l’altro argentino, Leo Messi. L’asso appena sbarcato al Psg dopo una lunga militanza al Barcellona figura soltanto al dodicesimo posto.

I colloqui per il rinnovo di Dybala sono stati già avviati. L’agente negli ultimi giorni si è riunito in più di una circostanza con la dirigenza della Juventus per avviare un dialogo proficuo. Al momento la differenza consiste in due milioni di euro. I bianconeri sono invece ormai rassegnati sul futuro di CR7, rimasto in panchina con l’Udinese ma che difficilmente si trasferirà durante questa finestra di mercato e che pertanto lascerà il club del presidente Agnelli tra meno di dodici mesi a parametro zero.