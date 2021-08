Inter, finisce il tormentone dell’estate: c’è l’annuncio ufficiale

Dopo giorni estenuanti di attesa il neo tecnico dell’Inter Simone Inzaghi potrà finalmente contare sull’attaccante argentino Joaquin Correa.

Joaquin Correa è un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo Calhanoglu, Dumfries e Dzeko arriva il quarto rinforzo di livello che la società nerazzurra ha voluto regalare a Simone Inzaghi. L’argentino è un pupillo del nuovo tecnico nerazzurro che lo ha allenato anche alla Lazio.

Dopo una trattativa molto lunga Inter e Lazio hanno trovato l’accordo sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto e pagamento su base triennale. Ora l’attacco nerazzurro con Dzeko, Lautaro e Correa ed in attesa dell’infortunato Sanchez sembra oramai completo.

Inter, il comunicato ufficiale arriva dalla Lazio

In questi ultimi giorni l’Inter valuterà se chiudere per un altro attaccante (si fa il nome di Scamacca che arriverebbe in prestito), ma l’ex tecnico biancoceleste può essere soddisfatto dopo le delusioni di inizio mercato con le cessioni di Hakimi e Lukaku. Ecco il comunicato del club:

“La S.S Lazio S.p.A comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, per una stagione sportiva i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joaquin Correa alla F.C Internazionale S.p.A per un corrispettivo di 5 milioni di euro. Il club nerazzurro avrà l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva al verificarsi della condizione sospensiva apposta dietro versamento del corrispettivo di 25 milioni di euro”.