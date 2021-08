Il no di Marotta che svela le prossime mosse dell’Inter

Dopo l’ufficialità di Correa Giuseppe Marotta fa luce rispondendo ad un tifoso sulle prossime mosse del club nerazzurro.

Solo poco fa l’Inter ha annunciato l’acquisto di Joaquin Correa dalla Lazio ed il club nerazzurro ha cosi completato ‘settimane di fuoco’ che sono servite per rimpiazzare al meglio Romelu Lukaku. Marotta ed Ausilio hanno lavorato duramente e con gli acquisti di Dzeko e Correa hanno parzialmente rimediato alla cessione del leader dell’ultima squadra campione d’Italia.

Tra i tifosi c’è ora curiosità nel capire se l’Inter investirà ancora nei prossimi giorni di mercato o se con l’argentino ha messo la parola fine a questa sessione di calciomercato.

Inter, arriva la risposta di Marotta ad un tifoso

Mentre la squadra era impegnata in allenamento ad Appiano Gentile l’ad nerazzurro Beppe Marotta ha fatto luce sulle prossime mosse di mercato della squadra campione d’Italia.

Secondo quanto riportano i colleghi di Sky Sport, in un simpatico siparietto con un tifoso, Marotta ha risposto alla domanda riguardo il possibile arrivo di altri innesti in questa sessione di mercato e sorridendo ha chiuso le porte con un secco: “No, no. Basta, per carità”.