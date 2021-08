Allegri ha scelto il nuovo attaccante della Juventus

Il calciomercato della Juventus è pronto a entrare nel vivo nel corso delle ultime ore. Occhi puntati sulla possibile cessione di Cristiano Ronaldo, aspetto che potrebbe rivoluzionare totalmente le strategie bianconere

La cessione di Cristiano Ronaldo potrebbe rivoluzionare totalmente le strategie del mercato bianconero. Jorge Mendes, come noto, avrebbe già incontrato la dirigenza juventina per far presente la volontà di dire addio ai colori bianconeri in vista del rush finale di mercato. La Juventus, dal canto suo, sarebbe pronta a dire sì, ma solamente di fronte al pagamento del cartellino del portoghese: 30 milioni di euro la valutazione fatta dai bianconeri.

Chi sostituirà Ronaldo nell’accatto bianconero? Allegri avrebbe già puntato l’indice su Gabriel Jesus, ma sarà difficile convincere il Manchester City a dire sì. Occhio anche al possibile ritorno di Kean: oggi Mino Raiola ha incontrato i dirigenti juventini per valutare il da farsi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, difficile arrivare a Gabriel Jesus

Nonostante Allegri abbia già avanzato la sua volontà di puntare forte su Gabriel Jesus in vista del presente, ma soprattutto in chiave futura, difficilmente il Manchester City deciderà di privarsi del giocatore nonostante l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Trattativa complicata, ma non impossibile.

LEGGI ANCHE >>> “Ronaldo al City”: l’enigmatico post social del club inglese

Occhi puntati anche sul futuro di Icardi. L’attaccante argentino resta la seconda o terza scelta della società bianconera. Il giocatore piace particolarmente ad Allegri, ma non tanto quanto Gabriel Jesus. Le ultime ore di mercato si annunciano elettriche.