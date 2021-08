“Ronaldo al City”: l’enigmatico post social del club inglese

Cristiano Ronaldo appare sempre più lontano dalla Serie A. A testimoniare i rumors sul City spunta un tweet dei social del club inglese.

Il campione portoghese Cristiano Ronaldo sembra sempre più vicino al Manchester City. Il giocatore avrebbe già raggiunto l’accordo con i campioni d’Inghilterra ed ora la Juventus e la squadra guidata da Pep Guardiola sono al lavoro per raggiungere l’intesa definitiva.

Al momento la trattativa tra i due club non appare semplicissima, ma intanto attraverso i social arriva un interessante indizio che riguarda il campione portoghese.

Manchester City's Portuguese twitter account replying to the Cristiano Ronaldo news, before deleting the tweet. #mufc

Surely not… 😐 pic.twitter.com/B4VLfba0d7

— Stretford Paddock (@StretfordPaddck) August 26, 2021