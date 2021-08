Juventus, non solo Ronaldo: Jorge Mendes ti porta il centrocampista

In casa Juventus si lavora al centrocampista e dal procuratore Mendes, oltre al caso Ronaldo, è arrivata una nuova proposta.

Nelle prossime ore si deciderà il futuro del campione portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo. Il noto agente del calciatore Jorge Mendes è a Torino ed è al lavoro per provare a trovare una nuova destinazione al suo assistito prima della fine del calciomercato.

La situazione non è semplice ed i tempi brevi di certo non aiutano le trattative, ma Mendes è al lavoro ed allo stesso tempo potrebbe risolvere un altro problema in casa bianconera. La Juve è a caccia del centrocampista ed il super agente avrebbe proposto uno scambio al club bianconero.

Juventus, Jorge Mendes ha proposto Ruben Neves per il centrocampo

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport Jorge Mendes avrebbe proposto uno scambio tra il centrocampista gallese Aaron Ramsey e la stella del Wolverhampton Ruben Neves.

Anche Ruben Neves è un assistito di Mendes ma viene valutato dal club di Premier League oltre 30 milioni di euro. Nonostante sia una suggestiva idea l’affare appare quindi abbastanza complicato.