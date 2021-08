Milan scatenato, è fatta per il colpo a centrocampo: indizio social

Colpo a centrocampo per il Milan. Si avvicina il ritorno di Tiemoué Bakayoko. Messaggio inequivocabile del calciatore su Twitter.

Il Milan di Stefano Pioli non si ferma più. Dopo aver chiuso diversi colpi in entrata nella finestra estiva di calciomercato, l’operato di Paolo Maldini e Frederic Massara non si è ancora concluso. Il club è sempre alla ricerca di un trequartista che possa far rifiatare Brahim Diaz. Nel frattempo, però, si avvicina un altro colpo a centrocampo. Il ritorno di Tiemoué Bakayoko in rossonero è alle porte.

Calciomercato Milan, si avvicina Bakayoko

E’ sempre più probabile il ritorno di Tiemoué Bakayoko in rossonero. Il centrocampista francese di proprietà del Chelsea, con la maglia della SSC Napoli nell’ultima stagione, sta per tornare in Serie A per rinforzare la mediana di Stefano Pioli.

A lanciare l’ennesimo segnale inequivocabile è stato lo stesso calciatore che, sul proprio profilo ‘Twitter’ ha postato le emoticons di due clessidre. L’ennesimo segno, dunque, che la trattativa tra il Milan ed il Chelsea è oramai alle battute conclusive. Le prossime ore potrebbero essere decisive.