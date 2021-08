La decisione ufficiale su Ronaldo: l’allenatore ha deciso

Resta incerto il futuro di Cristiano Ronaldo con la Juve, ma la certezza Portogallo non lo abbandona: convocato per le qualificazioni.

Cristiano Ronaldo è stato convocato dal ct del Portogallo per le partite di qualificazione ai Mondiali 2022 che la nazionale giocherà contro Irlanda e Azerbaigian. Se il futuro con la Juventus, specialmente nelle ultime ore, appare sempre più in bilico, la Nazionale Portoghese per Ronaldo resta un’assoluta certezza.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Portogallo, arriva la convocazione per Cristiano Ronaldo.

La lista dei convocati del Portogallo, stilata dall’allenatore Santos, vede risplendere il nome di Cristiano Ronaldo. La nazionale sarà impegnata, appunto, contro l’Irlanda e l’Azerbaigian e CR7 sarà fondamentale per far sì che i suoi lottino a denti stretti per ottenere la qualificazione ai Mondiali che si terranno in Qatar nel 2022.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Roma-Trabzonspor: segui la partita LIVE

Ecco la lista completa dei convocati diramata ufficialmente dal sito del Portogallo. Portieri: Anthony Lopes (Lione), Rui Patricio (Roma), Diogo Costa (Porto). Difensori: Joao Cancelo (Manchester City), Ricardo Pereira (Leicester), Domingos Duarte (Granada), Goncalo Inacio (Sporting Lisbona), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting Lisbona), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

LEGGI ANCHE >>> “Ronaldo al City”: l’enigmatico post social del club inglese

Centrocampisti: Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Joao Palhinha (Sporting Lisbona), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers), Joao Mario (Benfica), Otavio (Porto). Attaccanti: Pedro Goncalves (Sporting Lisbona), Andre Silva (Eintracht Francoforte), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), Goncalo Guedes (Valencia), Rafa Silva (Benfica).