Lewandowski dà un’altra brutta notizia a Cristiano Ronaldo

I piani di Cristiano Ronaldo sono condizionati da Robert Lewandowski: il polacco è l’uomo prescelto dal Psg per coprire la partenza di Mbappé

Messi e Cristiano Ronaldo insieme al Psg. La fantasia di molti è già stata stuzzicata da vari mesi, tanto che sui social sono apparsi anche i primi fotomontaggio nei quali i due appaiono insieme con la maglia dei transalpini. Tutavia il sogno potrebbe essere destinato a rimanere tale perché dopo l’arrivo sotto

la Tour Eiffel dell’ex Barcellona, la dirigenza parigina sembra dirigere altrove le proprie attenzioni in caso di partenza di Kylian Mbappé. Per il classe 1998 c’è il forte interesse del Real Madrid che si è spinto in un’offerta faraonica, 160 milioni di euro. Leonardo si è lamentato del comportamento degli spagnoli ma è disponibile a trattare. Il Psg avrebbe poi la disponibilità economica per proseguire un calciomercato fin qui sontuoso, coronato dagli arrivi di Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos, Wijnaldum e Messi.

Psg, niente Cristiano Ronaldo se va via Kylian Mbappé: parigini su Robert Lewandowski, c’è anche il City

Secondo il ‘Corriere della Sera’, in caso di partenza di Kylian Mbappé, il Psg sarebbe orientato a tuffarsi su Robert Lewandowski. Il 33enne attaccante polacco, giunto al Bayern Monaco nel 2014, andrebbe a completare una squadra ‘galactica’. Per un Psg che potrebbe puntare a completare l’assalto alla Champions League nel tentativo di spezzare la maledizione che finora non è riuscito a scrollarsi di dosso. Per concretizzare il sogno europeo dunque farebbe a meno di Cristiano Ronaldo, sul quale invece è disposto a tuffarsi il Manchester City.

Per arricchire la rosa con l’arrivo di Lewandowski ad ogni modo les Parisiens dovrebbero battere la concorrenza proprio della formazione di Pep Guardiola, interessata al bomber del Bayern Monaco.

Lewandowski è legato al Bayern fino al 2023. Il polacco, in Baveria dopo il ‘tradimento’ al Borussia Dortmund, ha vinto la classifica dei marcatori della Champions League nella stagione 2019-2020, proprio quella in cui la sua squadra si è imposta in finale contro il Psg.