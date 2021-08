Roma-Trabzonspor, alle ore 19:00 allo stadio Olimpico di Roma il via al match di Conference League 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Roma-Trabzonspor, match di ritorno dei playoff di Conference League 2021/2022. La squadra di José Mourihno, dopo il successo nella gara d’andata per 2-1 a Trebisonda, è favorita al passaggio del turno. In ogni caso, però, il tecnico della squadra giallorossa non vuole correre rischi. Per questo motivo, l’idea del portoghese è lanciare in campo dal primo minuto la miglior formazione disponibile. Con la sconfitta con un gol di scarto, a causa dell’abolizione del differente peso assegnato alle reti in trasferta, si andrà invece ai tempi supplementari ed, eventualmente, ai calci di rigore.

Roma-Trabzonspor, le formazioni ufficiali

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Ibanez, Mancini, Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

Trabzonspor (4-3-3): Cakir, Bruno Peres, Iè, Vitor Hugo, Trondsen, Hamsik, Siopis, Bakasetas, Gervinho, Cornelius, Nwakaeme. All.: Avci.