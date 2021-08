Juve, hai visto? Il tuo nuovo attaccante ha avuto una bella sorpresa

La Juve punta su Moise Kean per sostituire Cristiano Ronaldo: Mancini, nel frattempo, ha deciso di convocarlo in nazionale.

La Juventus sta cercando un sostituto dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Il nome che più sta circolando in queste ultime ore di calciomercato è quello di Moise Kean. Intanto, per l’attaccante classe 2000 è tornata anche la convocazione da parte di Roberto Mancini per le partite che impegneranno a breve la nazionale italiana.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Torna la convocazione in nazionale per Moise Kean, obiettivo della Juve.

Moise Kean può di nuovo sorridere. Dopo la mancata partecipazione con la nazionale italiana agli Euro2020, l’attaccante azzurro ritrova la chiamata di Roberto Mancini. Parteciperà infatti alle tre sfide che l’Italia giocherà in vista delle qualificazioni ai Mondiali che ci saranno in Qatar nel 2022. Nuova chiamata per far parte del gruppo degli azzurri, nuova opportunità per riprendere il suo posto in attacco.

LEGGI ANCHE >>> “Juve infastidita per un aspetto”: addio Ronaldo, spuntano retroscena

La Juventus, in questi ultimi giorni di calciomercato, sta cercando di arrivare al suo profilo. L’attaccante dell’Everton piace ai bianconeri e il suo ritorno potrebbe davvero concretizzarsi. Si pensa all’opzione di prestito con diritto di riscatto per farlo rientrare in Serie A. Si tratta con l’agente del giocatore, Mino Raiola, per concretizzare la trattativa.