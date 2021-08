Comincia l’avventura della Roma: i sorteggi di Conference League

È cominciato il sorteggio dei gironi della neo nata Conference League, competizione UEFA a cui prende parte la Roma.

I giallorossi sono stati inseriti in prima fascia dopo aver conquistato la qualificazione asfaltando il Trabzonspor per 3-0 nella gara di ritorno di qualificazione. In questo modo la Roma eviterà di incontrare il Tottenham, Copenaghen, Basilea e AZ, mentre esiste il rischio di trovarsi Rennes o Feyenoord nel girone è ancora vivo. Guardando poi le formazioni di terza e quarta fascia, non dovrebbero essere avversari proibitivi per lo Special One e i suoi ragazzi, anche se è possibile che la Roma si ritrovi a dover affrontare qualche lunga trasferta.

La Roma è la prima squadra italiana a prendere parte alla Conference League

La formula della competizione prevede 8 gironi da 4 squadre, qualificazione automatica agli ottavi per le prime classificate e ai sedicesimi per le seconde. Le prospettive per il club di Friedkin sono di arrivare fino in fondo, sulla carta Roma e Tottenham (l’ultima squadra allenata da Mou) sono favorite, e non poco, per la vittoria finale. Nel calcio però nulla è scontato. Comincia il sorteggio.

Gruppo A: LASK Linz – Maccabi Tel Aviv – Alashkert – Helsinki

Gruppo B: Gent – Partizan – Flora Tallin – Anorthosis

Gruppo C: Roma – Zorya Luhansk – CSKA Sofia – Bodo/Glimt

Gruppo D: AZ Alkmaar – Cluj – Jablonec – Randers

Gruppo E: Slavia Praga – Feyenoord – Union Berlino – Maccabi Haifa

Gruppo F: Copenaghen – PAOK Salonicco – Slovan Bratislava – Lincoln Red Imps

Gruppo G: Tottenham – Rennes – Vitesse – Mura

Gruppo H: Basilea – Quarabag – Kairat Almaty – Omonia

La Roma finisce dunque nel gruppo C, un girone prevedibilmente alla portata dei giallorossi che dovranno puntare al primo posto. Il rivale numero uno per la corsa al titolo, il Tottenham, è stato sorteggiato nel gruppo H. Comincia la Conference League.