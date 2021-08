Ronaldo, finalmente è ufficiale: arriva l’annuncio più atteso dell’estate

Cristiano Ronaldo saluta la Juventus e aggiunge un nuovo capitolo alla propria carriera: c’è l’annuncio ufficiale

Settimane di tira e molla, alla fine è arrivato l’annuncio. Cristiano Ronaldo ha detto addio alla Juventus, come aveva anticipato anche Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa di avvicinamento alla sfida con l’Empoli. Il portoghese, dopo il blitz del suo agente Jorge Mendes, ha deciso di voltare pagina e aggiungere un nuovo capitolo alla propria carriera.

Il Paris Saint-Germain e il Manchester City, però, non saranno rispettivamente la nuova casa di CR7. L’ex Real Madrid farà ritorno al Manchester United, dove tutto ebbe inizio, come annunciato ufficialmente dal club inglese. Un annuncio che aggiunge ulteriore valore al campionato britannico e che catapulta ulteriormente i Red Devils di Solskjaer come contender per il titolo.

Ronaldo al Manchester United, l’annuncio del club inglese

“Il Manchester United è orgoglioso di confermare che il club ha raggiunto un accordo con la Juventus per il trasferimento di Cristiano Ronaldo“, annunciano i Red Devils attraverso i propri canali ufficiali, ricordando anche il passato del portoghese con la numero sette del club inglese, dodici anni fa. “Nella sua prima esperienza allo United, Ronaldo ha messo a segno 118 gol in 292 presenze. La società tutta non vede l’ora di dare nuovamente il bentornato a Cristiano qui a Manchester”.