Balotelli, ancora tu: brutta reazione ed ennesima polemica

Mario Balotelli è protagonista anche in Turchia: l’attaccante frustrato dopo un cambio si sfoga in malo modo scatenandosi in panchina.

In Italia lo conosciamo molto bene e Mario Balotelli inizia a farsi ‘riconoscere’ anche in Turchia dove è attualmente impegnato con la maglia del club dell’Adana Demirspor, squadra che milita nella Super Lig turca. L’ex attaccante di Inter e Milan ha fatto l’ennesima ‘Balotellata’.

Passati i 31 anni, Balotelli continua a causare problemi ovunque vada ed ad attirare le parole della critica. Nel corso della sfida tra il suo club ed il Konyaspor ‘Supermario’ è stato autore dell’ennesima prestazione anonima ma è diventato protagonista soprattutto per ciò che ha fatto fuori dal rettangolo di gioco.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

بالوتيلي يوم أمس تم إستبداله في الدقيقة 57 مع فريقه أضنه سبور في الدوري التركي.. ثم جن جنونه وقام بضرب زميله في الفريق سوبر ماريو الذي نعرفه 😂😂😂😂😂pic.twitter.com/j0caivEAUG — Mustafa Farhat (@AcMustafaMilan) August 28, 2021

Balotelli e l’esplosione in panchina che non è piaciuta a nessuno

Dopo il cambio al 57′ il giocatore si è letteralmente scatenato lasciando stupiti anche i compagni di club. Balotelli ha prima effettuato diversi gesti di malcontento ed ha poi addirittura sferrato un piccolo pugno al compagno di squadra.

LEGGI ANCHE >>> Balotelli, dura critica dell’allenatore in Turchia: ecco il motivo

Il campionato dell’attaccante non è iniziato nel migliore dei modi visto i 0 gol in 3 gare e i soli 2 punti della squadra turca, partita inizialmente con altre grandi ambizioni.