Alle 20.45 spazio a due match di questo sabato di Serie A. All’Allianz Stadium scendono in campo Juventus ed Empoli.

E’ il momento di lasciarsi il passato alle spalle. La Juventus di Allegri è chiamata a rialzare soprattutto gli animi, dopo il pareggio contro l’Udinese ma soprattutto dopo l’addio di un campione come Cristiano Ronaldo. L’Alle 20.45 spazio a due match di questo sabato di Serie A. All’Allianz Stadium scendono in campo Juventus ed Empoli.ambiente attende di capire come la dirigenza lavorerà per sostituire il portoghese, ma al momento le risposte sono attese sul campo.

Certo, alla Dacia Arena la Vecchia Signora ha mostrato delle lacune evidenti, che hanno anche sollevato dei subbi soprattutto sul reparto difensivo. Ad oggi la Juventus è una delle candidate alla vittoria dello Scudetto, e proprio per questi i bianconeri dovranno rispondere proprio sul campo a quelle che sono le attese dei tifosi.

Di fronte c’è una neo promossa, l’Empoli che già contro la Lazio alla prima di campionato si è visto travolgere dalla squadra di Maurizio Sarri. Non un avvio di stagione particolarmente semplice, visto che adesso la squadra di Andreazzoli dovrà affrontare una Juventus affamata e con la voglia di dimostrare di poter vincere ed arrivare in fondo anche senza Cristiano Ronaldo.

Juventus-Empoli, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonuicci, Alex Sandro; Bentancur, Danilo, Rabiot; Chiesa, Dybala, Kulusevski. All. Allegri LEGGI ANCHE >>> Elkann ha salutato Cristiano Ronaldo con parole molto forti