Ronaldo se ne va, la Juve sparisce: l’Empoli stende i bianconeri

La Juventus perde in casa contro l’Empoli grazie al gol di Mancuso. Brutta prestazione della squadra bianconera.

La Juventus comincia la sfida con gran voglia ed autorità. Al 4′ Chiesa sfiora il vantaggio, ma Vicario respinge il suo tentativo. Chiesa è scatenato e al 22′, dopo aver saltato due uomini, prova il tiro: ancora Vicario è bravissimo a stendersi e mandare il pallone in corner. Con il passar dei minuti i bianconeri svaniscono e l’Empoli prende campo.

Una Juventus senza idee non riesce a pareggiare il gol di Mancuso

Al 21′ i toscani passano in vantaggio con Mancuso che è bravo a risolvere una mischia nell’area piccola juventina. Al 23′ Chiesa ci tenta di nuovo ed è ancora l’estremo difensore toscano a parare. Al 38′ l’Empoli sfiora il raddoppio sempre con Mancuso che non riesce ad impattare con la sfera per pochissimo.

I minuti iniziali della ripresa vedono ancora l’Empoli sfiorare il raddoppio con un tiro-cross di Bajrami che per poco non sorprende Szczesny. La Juventus deve recupare il risultato, ma sono gli ospiti a fare la partita. Al 59′ è bravissimo Vicario in uscita ad anticipare Morata. Al 71′ la squadra di Allegri sfiora il pareggio con Locatelli, da poco entrato, che in spaccata manda il pallone di poco a lato. Nei minuti di recupero è ancora Locatelli a sfiorare il gol con un diagonale, ma la gara termina con la vittoria dell’Empoli. Nell’altra gara della serata la Fiorentina ha battuto ilTorino 2-1grazie alle reti di Gonzalez e Vlahovic, mentre per i granata ha segnato Verdi.

CLASSIFICA: Lazio 6*, Inter 6*, Udinese 4*, Atalanta 4*, Bologna 4*, Empoli 3*, Fiorentina 3*,Sassuolo 3, Napoli 3, Roma 3, Milan 3, Juventus* 1, Spezia 1*, Cagliari 1, Sampdoria 0, Salernitana 0, Verona* 0, Fiorentina 0, Genoa 0, Torino 0*, Venezia 0*.

* = una partita in più