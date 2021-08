Anche Thiago Silva si scaglia contro il PSG: “Mi intristisce”

Le parole di Thiago Silva come provocazione diretta al PSG per l’ingaggio di Sergio Ramos, comparato con il suo addio senza rinnovo.

Vecchie glorie che si confrontano e a volte anche scontrano. Pubblicamente l’ha fatto Thiago Silva, difensore brasiliano del Chelsea, il quale ha commentato a ‘ESPN’ l’ingaggio di Sergio Ramos da parte del PSG, dopo il termine del contratto tra il calciatore spagnolo e il Real Madrid.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, le accuse di Thiago Silva dopo l’ingaggio di Sergio Ramos

Le sue parole sono destinate ad avere un’eco piuttosto importante e, conoscendo il temperamento di Sergio Ramos, l’ex Milan dovrebbe attendersi anche una replica. Sul trasferimento del calciatore in Ligue 1, infatti, Thiago Silva ha dichiarato: “Sto pensando molto a Sergio Ramos al PSG, penso a quello che è successo. Non ho nulla contro Sergio, ma quando gli hanno offerto un biennale aveva la mia stessa età della scorsa stagione. Non capisco le scelte del PSG, questa cosa mi intristisce“.

LEGGI QUI >>> Donnarumma, il nuovo gesto social che ha fatto infuriare i tifosi del Milan

L’attacco in un certo senso è più diretto al suo ex club, e dal punto di vista del calciatore anche con giusta ragione. Il 36enne, oggi tra le fila dei Blues, praticamente ha uno storico e un anagrafico molto simile all’ex Real Madrid, eppure lo scorso anno si è conclusa la sua avventura in Francia, dopo ben otto anni. Le parti decisero di separarsi senza giungere a un accordo economico per il rinnovo e infatti il trasferimento al Chelsea avvenne a parametro zero, con accordo contratto annuale con opzione per il secondo anno, poi rinnovata.