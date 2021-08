Donnarumma, il nuovo gesto social che ha fatto infuriare i tifosi del Milan

Dopo l’addio a parametro zero di questa estate continua il rapporto conflittuale tra Gianluigi Donnarumma ed i tifosi del Milan.

Il Milan lo ha lanciato nel mondo dei grandi e Gianluigi Donnarumma è stato per diversi anni, nonostante la giovane età, il leader e trascinatore del club rossonero. Questa estate l’estremo difensore ha salutato però in malo modo rifiutando il rinnovo di contratto (a cifre molto alte) ed accordandosi a parametro zero con il Psg.

Sono apparsi ieri gli striscioni contro il calciatore da parte dei tifosi del Milan ma nelle ultime ore è spuntato sui social un like del calciatore che di certo non sarà gradito alla tifoseria rossonera. La foto in questione è dell’altro ‘traditore’ in casa Milan di questa estate, ovvero il turco Hakan Calhanoglu.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il like social di Donnarumma all’ex compagno

Dopo la bella vittoria in rimonta contro il Verona, il trequartista dell’Inter Hakan Calhanoglu ha postato sui social una foto negli spogliatoi con alcuni compagni di squadra (tra cui il neo acquisto e protagonista del match Joaquin Correa) e tra le varie reazioni social è spuntato il like di Donnarumma.

LEGGI ANCHE >>> Sgradita sorpresa per Donnarumma: il messaggio dei tifosi è chiaro

Il brutto addio in estate e questa ennesima ‘gaffe social’ di certo non chiarirà i rapporti tra il portiere della Nazionale ed i suoi ex tifosi il cui messaggio per Gianluigi è ormai chiaro a tutti.