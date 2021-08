“Un miliardo in arrivo per lo United”: Cristiano fa già volare la sua squadra

L’effetto dell’arrivo di Cristiano Ronaldo al Manchester United si fa già sentire: il titolo del club vola in borsa.

Cristiano Ronaldo arriva al Manchester United e il suo approdo, di sicuro, non è passato inosservato. I social sono letteralmente impazziti dopo l’annuncio dato dal club inglese, a maggior ragione se si pensa che fino a pochi minuti prima il suo arrivo era dato ai nemici del City. Il portoghese, nel giro di pochissimo tempo, ha fatto salire il numero dei followers dello United su Instagram di oltre un milione. Le azioni della società sono, perciò, letteralmente volate in borsa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Ronaldo arriva al Manchester United e i ricavi salgono alle stelle

Salgono i followers, dunque, ma non solo. Le azioni del club, infatti, sono salite alle stelle in borsa e i ricavi potrebbero raggiungere e superare, grazie alla sua presenza a Manchester, la cifra di un miliardo di euro. A riportarlo è il Corriere dello Sport. Un vero e proprio tesoretto che la società potrebbe ricavare grazie alla presenza ‘magica’ di Cristiano Ronaldo all’interno della propria squadra.

LEGGI ANCHE >>> Milan, il sogno di mercato di Maldini sfuma e vola in Premier

Ora si attende solo l’esordio con i Red Devils, che potrebbe arrivare l’11 settembre contro il Newcastle nel campionato inglese. La Premier League e tutti i tifosi dello United non attendono altro. Il 14 settembre, inoltre, la sua presenza è attesa anche in Champions League per la sfida iniziale della stagione 2021/2022 contro lo Young Boys.