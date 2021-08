Milan, il sogno di mercato di Maldini sfuma e vola in Premier

Uno dei principali obiettivi per la trequarti del Milan era il talentuoso Nikola Vlasic. Il giocatore però è ad un passo dal passaggio in Premier League.

Un Milan attivissimo sul mercato è in queste ore in costante caccia al trequartista. Dopo aver chiuso i colpi Bakayoko e Pellegri ed in pratica aver definito l’arrivo del giovane Chaka Traore, il club rossonero è al lavoro per trovare finalmente quello che sarà il sostituto di Hakan Calhanoglu in rosa.

Il principale obiettivo di Paolo Maldini in questo momento è Faivre del Brest, ma in precedenza il club rossonero aveva sondato con particolare attenzione il trequartista croato del CSKA Mosca Nikola Vlasic.

Milan, Vlasic sempre più vicino al West Ham

In questa sessione di calciomercato l’ex giocatore dell’Everton è stato spesso accostato al club rossonero, ma ora Maldini ha virato su obiettivi meno onerosi e Vlasic sembra vicino al ritorno a titolo definitivo in Premier League.

Secondo quanto riportano i colleghi di Sky Sports UK il giocatore è vicino al passaggio al West Ham, pronti a versare al club russo una cifra di circa 30 milioni di euro.