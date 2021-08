Il pupillo di Sarri per Spalletti: il Napoli prova a chiudere con il botto

Il Napoli vuole prendere un centrocampista. Ruben Loftus-Cheek è l’ultimo nome accostato alla squadra partenopea.

Il Napoli, ore 18.30, giocherà contro il Genoa nella per la seconda giornata di campionato. Spalletti dovrà fare a meno di Osimhen. Il nigeriano è stato espulso contro il Venezia e squalificato per 2 giornate. Il tecnico toscano ha anche gli uomini contati a centrocampo, considerando l’infortunio di Demme.

I dirigenti partenopei stanno cercando vari centrocampisti sul mercato per cercare di tamponare questa falla che si è creata nella mediana azzurra. Vari nomi sono stati accostati al Napoli: da Amrabat, passando per Youssouf, a Berge. Ma sotto l’ombra del Vesuvio potrebbe arrivare un altro giocatore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Ruben Loftus-Cheek possiede le caratteristiche richieste dal Napoli

Come quanto raccolto dal ‘Corriere dello Sport’, il Napoli sta cercando di prendere Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea. Il giocatore ha le caratteristiche che la squadra partenopea sta cercando per il suo nuovo centrocampista: grande mole fisica (un mentro e novantuno) e capacità di rubare palloni.

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Juventus è sempre la partita delle polemiche

Ruben Loftus-Cheek si trasferirebbe al Napoli in prestito. Il centrocampista l’anno ha scorso ha giocato nel Fulham in prestito dove ha disputato 32 partite, segnando solo 1 gol. Il giocatore è stato lanciato nei ‘Blues’ da Sarri che lo schierò in campo per ben 37 volte, in cui segnò 10 gol, nella stagione 2018/19.