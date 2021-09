Caos negli spogliatoi della Francia a causa di Mbappé: il motivo

Dalla Francia giunge notizia del malcontento all’interno dello spogliatoio della Francia a causa di alcune diatribe che hanno coinvolto Mbappé negli ultimi mesi.

Il futuro di Kylian Mbappé al momento si chiama Paris Saint-Germain. La società francese, infatti, ha resistito in diverse istanze alla cessione del calciatore al Real Madrid, che avrebbe deciso di mollare la presa dopo l’ultima proposta da 180 milioni di euro, bonus inclusi.

Francia, rapporti tesi tra Mbappé e i compagni di squadra

Secondo quanto riferisce ‘l’Equipe’, i discorsi sono rimandati alla prossima sessione di calciomercato o alla prossima estate. Nel frattempo, Mbappé si dovrà “accontentare” di condividere lo spogliatoio con Leo Messi e Neymar, oltre che il campo. L’entusiasmo di stare accanto a due campioni e le vittorie potrebbero mitigare una situazione al momento difficile con altri compagni di squadra, quelli della Nazionale.

Negli ultimi tempi, infatti, di per sé la tensione è stata dovuta alla volontà del calciatore di andare via, ma diversi giocatori all’interno dello spogliatoio della Francia non avrebbero apprezzato la discussione avuta tra Mbappé e Giroud, oggi al Milan, quando l’attaccante era al Chelsea. Si tratta di una diatriba avvenuta durante EURO 2020, in occasione della quale il rossonero si era lamentato dell’egoismo in campo del compagno. Altri, invece, sarebbero rimasti infastiditi da un ulteriore confronto che ha coinvolto Mbappé, questa volta con Noël Le Graët, presidente della federazione francese di calcio. Un clima di tensione che potrebbe placarsi col tempo oppure rendere ancora più insofferente la permanenza di Mbappé in Francia.