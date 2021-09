Juventus, non solo Pjanic: la soluzione alternativa è un ex Roma

La Juventus sta cercando un centrocampista, ma il ritorno di Pjanic sembra complicato. Il nome nuovo è quello di Paredes.

La Juventus non ha iniziato nel migliore dei modi il campionato, ottenendo solo 1 punto nelle prime due partite di campionato contro Udinese ed Empoli. I bianconeri, ancora sotto schock per l’addio di Ronaldo, contro la squadra di Andreazzoli hanno giocato con poche idee e con poca convinzione.

Come ha dimostrato la gara contro l‘Empoli, la Juventus ha un bisogno ‘vitale’ di prendere un centrocampista pensante. Lo stesso Allegri ha richiesto un giocatore con quelle caratteristiche. Il nome più accostato ai bianconeri è quello di Miralem Pjanic, ma ci sono dei problemi per il suo arrivo. Nelle ultime ore del mercato potrebbe esserci una sorpresa per i tifosi juventini.

Juventus, Pares del PSG obiettivo last minute del mercato

Secondo quanto raccolto da ‘SportMediaset’, la Juventus sta cercando di prendere dal PSG Leandro Paredes. La trattativa non è facile, visto che l’ex giocatore della Roma piace molto al tenico dei francesi Pochettino che non vorrebbe farlo andare via. Prima di comprare un giocatore in quelo ruolo, i bianconeri devono vendere un centrocampista.

Il nome più gettonato a lasciare la Juventus è quello di Aaron Ramsey, ma visto il suo lauto stipendio non è un’operazione affatto facile. In attacco per sostituire Cristiano Ronaldo i dirigenti juventini hanno preso Moise Kean dell’Everton. Oggi sarà una giornata molto calda per il mercato bianconero.