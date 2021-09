Intrigo Petagna, Ferrero cambia idea: trattativa a sorpresa

Dopo il silenzio del Napoli su Petagna, la Sampdoria ha virato su un altro obiettivo. Ferrero sta cercando di prendere Caputo.

La Sampdoria vuole fortemente prendere un attaccante. Sembrava tutto fatto per l’arrivo in prestito di Petagna dal Napoli, ma il suo gol decisivo contro il Genoa e il dietrofront di De Laurentiis hanno bloccato la trattativa. I doriani avevano mandato tutti i documenti necessari che non sono stati controfirmati dalla società partenopea.

Petagna voleva andare in un’altra squadra per giocare con continuità, ma Spalletti e i giocatori del Napoli hanno fatto di tutto per fargli cambiare idea. La Sampdoria è rimasta molto scottata per questo comportamento del patron azzurro e si è attivata per cercare di prendere un altro centravanti.

La Sampdoria sta trattando Ciccio Caputo con il Sassuolo

Secondo quanto raccolto da’ Sky Sport’, in questi minuti si stanno incontrando Sampdoria e Sassuolo per Ciccio Caputo. Defrel sembrava in orbita blucerchiata, ma poi a sorpresa le società stanno parlando di un eventuale trasferimento last minute dell’ex attaccante di Bari ed Empoli.

Caputo con il Sassuolo ha giocato 62 partite, segnando ben 32 gol. Grazie alle sue prestazioni con gli emiliani, il giocatore ha raggiunto anche la Nazionale dove ha collezionato due presenze. Le squadre stanno cercando di chiudere l’operazione nelle ultime due ore della sessione estiva del calciomercato.