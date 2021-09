Inter, così Simone Inzaghi gestirà Dzeko, Correa e Lautaro Martinez

Quale sarà la coppia titolare del nuovo attacco dell’Inter in vista del proseguimento della stagione? Simone Inzaghi sarà chiamato a gestire Correa, Lautaro Martinez e Dzeko in vista del triplo appuntamento stagionale

Dopo l’esordio con doppietta nella sfida di campionato contro il Verona, Correa è pronto a convincere Simone Inzaghi a puntare con forte decisione su di lui anche in vista delle prossime gare, già a partire dal match della 3^ giornata contro la Sampdoria. Il tecnico interista, dal canto suo, valuterà il da farsi con la dovuta cautela e calma.

La sensazione, almeno per il momento, è che il tecnico interista voglia puntare sulla coppia Dzeko-Lautaro Martinez, già collaudata e ben assortita. Correa, chiaramente, potrebbe trovare ampio spazio nel corso della ripresa o in caso di turnover con l’arrivo degli impegni in Champions League. Un attacco da gestire in maniera minuziosa, contando anche sull’apporto di Sanchez e Satriano.

Inzaghi ha scelto l’attacco titolare: chi tra Dzeko, Lautaro e Correa?

Non ci saranno titolari o riserve, ma è chiaro che Simone Inzaghi avrà bisogno di un’ossatura iniziale per organizzare al meglio la manovra offensiva. In questo inizio di stagione ci sarà ampio spazio per Dzeko-Lautaro Martinez, ma già a ridosso del primo impegno in Champions League non è escluso che Simone Inzaghi possa valutare di promuovere Correa titolare.

Tripla soluzione offensiva con l’aggiunta di Sanchez e Satriano, quest’ultimo pronto a restare in maglia nerazzurra almeno fino alla prossima sessione di calciomercato invernale.