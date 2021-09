“Fai così oppure te ne vai”: Balotelli, l’annuncio è pesante

Dopo l’ennesimo atto di intemperanza, il futuro di Balotelli è ancora in bilico: l’annuncio dell’Adana Demirspor è pesante

Brescia e Monza non sono bastate a rilanciare la carriera di Mario Balotelli. Una carriera che era cominciata da predestinata e che, lentamente, si è piegata sino all’approdo in Turchia, con la maglia dell’Adana Demirspor. E anche al di là del Mediterraneo, Super-Mario non si è trattenuto dal commettere l’ennesimo atto di intemperanza.

I ripetuti colpi alla panchina (in seguito ad una sostituzione non condivisa dallo stesso calciatore) e l’inizio stentato di campionato, hanno segnato un avvio di stagione quasi da incubo per Balotelli. Un avvio dove a farne le spese è stato anche Samet Ayaba, tecnico dell’Adana Demirspor, che non stava trascorrendo un bel periodo con l’ex attaccante di Brescia e Monza.

Caso Balotelli, il presidente dell’Adana: “Faccia così, o vada via!”

Ad intervenire sul caso Balotelli, è corso il presidente dell’Adana Demirspor, Murat Sancak, che ha voluto lanciare un messaggio chiaro al proprio giocatore, attraverso i microfoni di ‘Beyaz TV’: “Per quanto rifarei l’acquisto di Balotelli, gli abbiamo detto di comportarsi da uomo e di non reagire più così, altrimenti vada via”.

Parole dure, anche se il patron turco ha voluto specificare che l’ex Milan, Inter e Manchester City non ha nulla a che fare con l’addio del suo vecchio allenatore: “Ne abbiamo parlato, la separazione è stata una decisione presa in comune accordo. I ferri corti tra Mario e Ayaba non sono stati il motivo del suo esonero”. Adesso sulla panchina dell’Adana, ci sarà Vincenzo Montella.