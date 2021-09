Ronaldo, prima brutta notizia per i nuovi tifosi: è ufficiale

Manca poco al debutto ufficiale in maglia United per Cristiano Ronaldo, ma subito i tifosi dei Red Devils hanno ricevuto una brutta notizia.

E’ passato solo qualche giorno ma a Manchester è già riesplosa la ‘Cristiano Ronaldo-mania’. Il campione portoghese ha deciso di tornare nel club che lo ha reso grande e la data del debutto ufficiale è fissata per il prossimo 11 Settembre all’Old Trafford contro il Newcastle.

Tutti i tifosi hanno segnato in rosso la data del match ed è già partita la caccia ai biglietti di quel match. Gli hotel, in occasione del weekend del debutto di CR7, hanno i ‘prezzi alle stelle’. Invece, per i fan che dovranno assistere al match solo da casa, è in arrivo una brutta notizia.

L’esordio di Ronaldo non sarà trasmesso in tv

Manchester United-Newcastle non sarà trasmessa in tv e quindi milioni di telespettatori non potranno assistere ad uno dei più grandi eventi, per un tifoso Red Devils, degli ultimi anni. Il motivo riguarda una curiosa legge realizzata intorno agli anni ’60 e chiamata “3 pm blackout rule”.

Questa regola è stata introdotta diversi decenni fa per evitare che la possibilità di vedere il match in tv potesse influenzare la presenza negli stadi dei tifosi.