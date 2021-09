Juve, altro colpo basso: la frase di Ronaldo che ha fatto infuriare i tifosi

Nella prima intervista allo United Cristiano Ronaldo ha trattato vari temi e non ha risparmiato frecciate alla Juve.

Gli ultimi giorni di calciomercato hanno riservato numerosi colpi di scena. Una delle più incredibili trattative è sicuramente quella riguardante il trasferimento della stella portoghese Cristiano Ronaldo dalla Juve al Manchester United. Una trattativa lampo con l’attaccante che sembrava ad un passo dal City di Guardiola, ma che alla fine ha preferito tornare nel suo vecchio club.

La Juventus è rimasta sorpresa e disorientata dal calciatore che ha deciso di lasciare il club a solo quattro giorni al termine della sessione di calciomercato. Il giocatore ha rilasciato dichiarazioni ai canali ufficiali del nuovo club, parole che stanno facendo molto discutere.

Le frasi di Cristiano Ronaldo sulla Juve

L’ormai ex giocatore della Juve si è lasciato in malo modo con il club bianconero. L’addio del calciatore ha lasciato tutti di stucco a Torino con i tifosi perplessi ed arrabbiati con il campione portoghese. Ecco le sue parole come nuovo giocatore del Manchester United:

“Penso che sia la decisione migliore che io abbia mai preso. Trasferirsi dalla Juventus al Manchester per me è l’inizio di un nuovo capitolo, sono molto felice e voglio andare avanti ancora, fare la storia. Voglio aiutare il Manchester a ottenere grandi risultati, a vincere trofei”